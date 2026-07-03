Секретарь СБ Белоруссии назвал ЧП под Брянском стечением обстоятельств

"Я бы не сказал, что эти атаки участились - по белорусским фурам и белорусским автобусам. Вчерашний случай в Брянской области, это, наверное, стечение обстоятельств, что возле белорусского автобуса разорвался очередной беспилотник, а рядом стояли на стоянках фуры, и некоторые фуры пострадали от осколков этого беспилотника", - сказал Вольфович журналистам в пятницу в Мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.