Секретарь СБ Белоруссии назвал ЧП под Брянском стечением обстоятельств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал стечением обстоятельств попадание БПЛА по белорусскому транспорту в Брянской области.
- Он подчеркнул, что атаки дронов ВСУ на территорию России не являются целенаправленными против белорусских граждан и транспортных средств.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал стечением обстоятельств недавнее попадание БПЛА по белорусскому транспорту в Брянской области.
Накануне удар украинского беспилотника на автостоянке в Брянской области пришелся по белорусскому автобусу, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа, и по трем белорусским фурам, одна из них сгорела, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".
"Я бы не сказал, что эти атаки участились - по белорусским фурам и белорусским автобусам. Вчерашний случай в Брянской области, это, наверное, стечение обстоятельств, что возле белорусского автобуса разорвался очередной беспилотник, а рядом стояли на стоянках фуры, и некоторые фуры пострадали от осколков этого беспилотника", - сказал Вольфович журналистам в пятницу в Мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.
"Я бы не сказал, что это - целенаправленные какие-то акции против белорусских граждан, белорусских транспортных средств. Это просто стечение обстоятельств", - подчеркнул Вольфович.
Территория России, как он отметил, подвергается атакам дронов ВСУ.