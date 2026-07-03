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Секретарь СБ Белоруссии назвал ЧП под Брянском стечением обстоятельств - РИА Новости, 03.07.2026
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13:41 03.07.2026
Секретарь СБ Белоруссии назвал ЧП под Брянском стечением обстоятельств

Вольфович назвал вчерашнее ЧП с дроном под Брянском стечением обстоятельств

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал стечением обстоятельств попадание БПЛА по белорусскому транспорту в Брянской области.
  • Он подчеркнул, что атаки дронов ВСУ на территорию России не являются целенаправленными против белорусских граждан и транспортных средств.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал стечением обстоятельств недавнее попадание БПЛА по белорусскому транспорту в Брянской области.
Накануне удар украинского беспилотника на автостоянке в Брянской области пришелся по белорусскому автобусу, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа, и по трем белорусским фурам, одна из них сгорела, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".
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"Я бы не сказал, что эти атаки участились - по белорусским фурам и белорусским автобусам. Вчерашний случай в Брянской области, это, наверное, стечение обстоятельств, что возле белорусского автобуса разорвался очередной беспилотник, а рядом стояли на стоянках фуры, и некоторые фуры пострадали от осколков этого беспилотника", - сказал Вольфович журналистам в пятницу в Мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском.
"Я бы не сказал, что это - целенаправленные какие-то акции против белорусских граждан, белорусских транспортных средств. Это просто стечение обстоятельств", - подчеркнул Вольфович.
Территория России, как он отметил, подвергается атакам дронов ВСУ.
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