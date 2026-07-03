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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости - РИА Новости, 03.07.2026
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07:55 03.07.2026
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Лукашенко: белорусы чувствуют ответственность перед памятью предков за страну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости.
  • Он заявил, что жители Белоруссии ощущают ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу страны.
  • Лукашенко пожелал гражданам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости и заявил, что жители республики ощущают ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу страны.
"Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день", - указал Лукашенко в поздравлении, опубликованном на сайте президента.
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Он подчеркнул, что каждый из жителей Белоруссии "ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным".
"Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны", - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер поздравил граждан страны с Днем Независимости и пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом.
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