Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости.

Он заявил, что жители Белоруссии ощущают ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу страны.

Лукашенко пожелал гражданам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом.

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости и заявил, что жители республики ощущают ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу страны.

"Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день", - указал Лукашенко в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Он подчеркнул, что каждый из жителей Белоруссии "ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным".

"Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны", - отметил Лукашенко.