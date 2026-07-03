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Белоруссия играет неоценимую роль в защите россиян, заявила Лантратова - РИА Новости, 03.07.2026
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13:20 03.07.2026
Белоруссия играет неоценимую роль в защите россиян, заявила Лантратова

Лантратова: Белоруссия играет неоценимую роль в защите россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила, что Белоруссия играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите россиян от несправедливых притязаний извне.
  • Она подчеркнула ценность дружественных связей между Россией и Белоруссией и заявила о готовности продолжать взаимодействие с белорусскими коллегами по вопросам прав человека и гуманитарной поддержки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите россиян от несправедливых притязаний извне, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен поздравила председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николая Бузина и белорусский народ с Днем независимости республики.
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"Россия и Беларусь вместе отстаивают права своих граждан и укрепляют добрососедские связи. Ведется совместная работа в рамках Постоянной комиссии по правам человека СНГ. Беларусь играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите наших граждан от несправедливых притязаний извне", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что ценит дружественные связи между Россией и Белоруссией и заявила о готовности продолжать взаимодействие с белорусскими коллегами по вопросам прав человека и гуманитарной поддержки.
"Выражаю поддержку в связи с недавним нападением киевского режима на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области, в котором пострадали несколько человек, желаю им скорейшего выздоровления", - добавила она.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
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БелоруссияРоссияБрянская областьЯна ЛантратоваСНГВ мире
 
 
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