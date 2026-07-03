Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова заявила, что Белоруссия играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите россиян от несправедливых притязаний извне.

Она подчеркнула ценность дружественных связей между Россией и Белоруссией и заявила о готовности продолжать взаимодействие с белорусскими коллегами по вопросам прав человека и гуманитарной поддержки.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите россиян от несправедливых притязаний извне, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Федеральный омбудсмен поздравила председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николая Бузина и белорусский народ с Днем независимости республики.

"Россия и Беларусь вместе отстаивают права своих граждан и укрепляют добрососедские связи. Ведется совместная работа в рамках Постоянной комиссии по правам человека СНГ . Беларусь играет неоценимую гуманитарную и посредническую роль в защите наших граждан от несправедливых притязаний извне", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

Она подчеркнула, что ценит дружественные связи между Россией и Белоруссией и заявила о готовности продолжать взаимодействие с белорусскими коллегами по вопросам прав человека и гуманитарной поддержки.

"Выражаю поддержку в связи с недавним нападением киевского режима на туристический автобус из Белоруссии в Брянской области, в котором пострадали несколько человек, желаю им скорейшего выздоровления", - добавила она.