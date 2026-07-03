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Белоруссия отмечает День независимости - РИА Новости, 03.07.2026
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00:58 03.07.2026
Белоруссия отмечает День независимости

Белоруссия 3 июля отмечает День Независимости

© Sputnik / Виктор Толочко  | Перейти в медиабанкПарад в честь Дня Независимости Белоруссии
Парад в честь Дня Независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Парад в честь Дня Независимости Белоруссии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 3 июля Белоруссия отмечает национальный праздник — День Независимости, который приурочен к освобождению Минска от немецкой оккупации в 1944 году.
  • В этот день по всей республике пройдут праздничные мероприятия, включая концерты, выставки военной техники, спортивные состязания и другие события.
  • Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил на торжественном собрании, что страна стала сильным государством и уверенно заявила о себе в мировом сообществе.
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия 3 июля отмечает национальный праздник - День Независимости, праздничные и торжественные мероприятия пройдут по всей республике.
День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято по итогам референдума в 1996 году.
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День независимости является праздничным нерабочим днем, и у граждан Белоруссии в этом году будут трехдневные выходные.
В этот день в разных городах по всей республике запланированы памятные торжественные церемонии, праздничные концерты, работа тематических площадок и выставок военной техники, просмотр кинофильмов под открытым небом, выставки, спортивные состязания, ярмарки и выездная торговля.
Традиционно центром празднования станет столица Белоруссии.
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Откроет празднование торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу на площади Победы. В течение дня будет работать крупная праздничная площадка у Дворца спорта, где запланированы выступления творческих коллективов и будет открыто множество точек общественного питания и торговли. Большая праздничная площадка будет работать у Кургана Славы недалеко от Минска. Здесь пройдут памятные мероприятия, народные гулянья, выступления творческих коллективов, конкурсы. Свои праздничные программы подготовили все районы белорусской столицы.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 3 июля развернет в Минске 12 военно-тематических площадок. "В программе – выставки вооружения и военной техники, спортивные и военные конкурсы, концерты армейских коллективов, выступления кинологов со служебными собаками, фотозоны, профориентационные зоны и солдатская каша. В Парке Победы будет представлена уникальная выставка военной ретротехники", - сообщило министерство.
Вечером возле стелы "Минск – город-герой" состоится большой гала-концерт с традиционной акцией "Споем гимн вместе" - эта акция пройдет одновременно по всей республике. Присоединиться к ней может любой желающий. Первые аккорды гимна Белоруссии зазвучат в 22:55.
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Завершится праздник фейерверком, который запустят в 23:00 в семи точках города. Красочное зрелище можно будет увидеть практически со всех уголков Минска.
Празднование пройдет и во всех областных и районных центрах.
В связи с празднованием Дня Независимости личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Территории проведения массовых мероприятий будут взяты под особый контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Дополнительные меры принимаются на объектах транспорта, в иных многолюдных местах. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.
Накануне праздника в Дворце Республики прошло торжественное собрание. "Нам есть чем гордиться. Молодая, суверенная страна, не имея опыта государственного строительства, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе", - заявил премьер -министр Белоруссии Александр Турчин.
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