Белоруссия отмечает День независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ 3 июля Белоруссия отмечает национальный праздник — День Независимости, который приурочен к освобождению Минска от немецкой оккупации в 1944 году.

В этот день по всей республике пройдут праздничные мероприятия, включая концерты, выставки военной техники, спортивные состязания и другие события.

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил на торжественном собрании, что страна стала сильным государством и уверенно заявила о себе в мировом сообществе.

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия 3 июля отмечает национальный праздник - День Независимости, праздничные и торжественные мероприятия пройдут по всей республике.

День независимости Белоруссии , или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято по итогам референдума в 1996 году.

День независимости является праздничным нерабочим днем, и у граждан Белоруссии в этом году будут трехдневные выходные.

В этот день в разных городах по всей республике запланированы памятные торжественные церемонии, праздничные концерты, работа тематических площадок и выставок военной техники, просмотр кинофильмов под открытым небом, выставки, спортивные состязания, ярмарки и выездная торговля.

Традиционно центром празднования станет столица Белоруссии.

Откроет празднование торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу на площади Победы. В течение дня будет работать крупная праздничная площадка у Дворца спорта, где запланированы выступления творческих коллективов и будет открыто множество точек общественного питания и торговли. Большая праздничная площадка будет работать у Кургана Славы недалеко от Минска. Здесь пройдут памятные мероприятия, народные гулянья, выступления творческих коллективов, конкурсы. Свои праздничные программы подготовили все районы белорусской столицы.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 3 июля развернет в Минске 12 военно-тематических площадок. "В программе – выставки вооружения и военной техники, спортивные и военные конкурсы, концерты армейских коллективов, выступления кинологов со служебными собаками, фотозоны, профориентационные зоны и солдатская каша. В Парке Победы будет представлена уникальная выставка военной ретротехники", - сообщило министерство.

Вечером возле стелы "Минск – город-герой" состоится большой гала-концерт с традиционной акцией "Споем гимн вместе" - эта акция пройдет одновременно по всей республике. Присоединиться к ней может любой желающий. Первые аккорды гимна Белоруссии зазвучат в 22:55.

Завершится праздник фейерверком, который запустят в 23:00 в семи точках города. Красочное зрелище можно будет увидеть практически со всех уголков Минска.

Празднование пройдет и во всех областных и районных центрах.

В связи с празднованием Дня Независимости личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД переведен на усиленный вариант несения службы. Территории проведения массовых мероприятий будут взяты под особый контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Дополнительные меры принимаются на объектах транспорта, в иных многолюдных местах. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.