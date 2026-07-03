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Семьям погибших при ударе ВСУ по Токмаку окажут помощь, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.07.2026
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13:27 03.07.2026
Семьям погибших при ударе ВСУ по Токмаку окажут помощь, заявил Балицкий

Балицкий: семьям погибших при ударе ВСУ по Токмаку окажут помощь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара дрона по рынку в Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что семьям погибших окажут помощь, все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Семьям погибших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке окажут помощь, поручения даны, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дрон ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.
"Поручил социальному блоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших — все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Все службы и администрация находятся на рабочих местах", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие
Вчера, 11:35
 
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