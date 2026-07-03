Семьям погибших при ударе ВСУ по Токмаку окажут помощь, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара дрона по рынку в Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что семьям погибших окажут помощь, все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Семьям погибших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке окажут помощь, поручения даны, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дрон ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.