После удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб по оказанию медпомощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области.
- Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также развернуты дополнительные операционные в токмакской ЦРБ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные.