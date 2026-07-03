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После удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб по оказанию медпомощи - РИА Новости, 03.07.2026
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13:01 03.07.2026 (обновлено: 13:19 03.07.2026)
После удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб по оказанию медпомощи

Балицкий: после удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб по оказанию медпомощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области.
  • Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также развернуты дополнительные операционные в токмакской ЦРБ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим при ударе ВСУ по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В пятницу Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным губернатора, сейчас известно о пяти погибших и 18 пострадавших.
"Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные.
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