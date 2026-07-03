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Пострадавшие от удара ВСУ по рынку в Токмаке продолжают поступать - РИА Новости, 03.07.2026
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12:58 03.07.2026 (обновлено: 13:04 03.07.2026)
Пострадавшие от удара ВСУ по рынку в Токмаке продолжают поступать

Балицкий: пострадавшие от удара ВСУ по рынку в Токмаке продолжают поступать

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшие от удара по рынку в Токмаке продолжают поступать в больницу.
  • Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Пострадавшие от удара ВСУ по рынку в Токмаке продолжают поступать в больницу, развернуты дополнительные операционные, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пострадавшие продолжают поступать. Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Дрон ударил по рынку города в пятницу, сообщил ранее губернатор. По имеющимся данным, не менее пяти жителей погибли, еще 18 человек получили ранения.
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ТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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