СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Пострадавшие от удара ВСУ по рынку в Токмаке продолжают поступать в больницу, развернуты дополнительные операционные, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дрон ударил по рынку города в пятницу, сообщил ранее губернатор. По имеющимся данным, не менее пяти жителей погибли, еще 18 человек получили ранения.