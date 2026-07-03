Австралия — Египет: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 3 июля

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сборные Австралии и Египта проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
03 июля 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
55’ • Мохамед Хани (А)
121’ • Джексон Ирвайн (П)
121’ • Авер Мабил (П)
13’ • Эмам Ашур
121’ • Махмуд Сабер (П)
121’ • Рами Рабиа (П)
121’ • Мохамед Салах (П)
121’ • Хоссам Абдельмагид (П)