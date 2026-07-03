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Австралия — Египет: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 3 июля - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
22:00 03.07.2026

Австралия — Египет: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 3 июля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Тунис - Австралия
Футбол. ЧМ-2022. Матч Тунис - Австралия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сборные Австралии и Египта проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
Австралия
1 : 22:4
Египет
55‎’‎ • Мохамед Хани (А)
121‎’‎ • Джексон Ирвайн (П)
121‎’‎ • Авер Мабил (П)
13‎’‎ • Эмам Ашур
(Карим Хафез)
121‎’‎ • Махмуд Сабер (П)
121‎’‎ • Рами Рабиа (П)
121‎’‎ • Мохамед Салах (П)
121‎’‎ • Хоссам Абдельмагид (П)
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