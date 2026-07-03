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В Австралии показали фильм об атаке ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 03.07.2026
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14:32 03.07.2026 (обновлено: 14:36 03.07.2026)
В Австралии показали фильм об атаке ВСУ в Старобельске

Посольство РФ: в Австралии показали фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске

© Посольство Российской Федерации в АвстралииПоказ документального фильма об атаке ВСУ на колледж в Старобельске в Австралии
Показ документального фильма об атаке ВСУ на колледж в Старобельске в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Посольство Российской Федерации в Австралии
Показ документального фильма об атаке ВСУ на колледж в Старобельске в Австралии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве России в Австралии показали документальный фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
  • Показ фильма был приурочен к 40 дням со дня трагедии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Документальный фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске показали в Австралии, сообщает посольство РФ.
Показ фильма приурочен к 40 дням со дня террористической атаки киевского режима на педагогический колледж и общежитие в Старобельске.
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"Третьего июля в посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма RT "Старобельск. Дети не должны погибать", - сообщает российское диппредставительство.
С глубокой болью вспоминаем студентов колледжа, ставших жертвами бесчеловечного злодеяния, отметил посол России в Австралии Михаил Петраков, чьи слова приводятся в публикации.
«
"Их жизни несправедливо оборвались, оставив незаживающую рану в сердцах близких и всех, кто разделяет эту скорбь. Их имена и память о них навсегда останутся с нами", - подчеркнул он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
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