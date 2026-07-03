В Австралии показали фильм об атаке ВСУ в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В посольстве России в Австралии показали документальный фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
- Показ фильма был приурочен к 40 дням со дня трагедии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Документальный фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске показали в Австралии, сообщает посольство РФ.
Показ фильма приурочен к 40 дням со дня террористической атаки киевского режима на педагогический колледж и общежитие в Старобельске.
"Третьего июля в посольстве России в Австралии состоялся показ документального фильма RT "Старобельск. Дети не должны погибать", - сообщает российское диппредставительство.
С глубокой болью вспоминаем студентов колледжа, ставших жертвами бесчеловечного злодеяния, отметил посол России в Австралии Михаил Петраков, чьи слова приводятся в публикации.
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"Их жизни несправедливо оборвались, оставив незаживающую рану в сердцах близких и всех, кто разделяет эту скорбь. Их имена и память о них навсегда останутся с нами", - подчеркнул он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.