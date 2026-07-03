Рейтинг@Mail.ru
World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 03.07.2026 (обновлено: 22:30 03.07.2026)
World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация продлила отстранение россиян и белорусов

© Фото : World AthleticsЛоготип World Athletics
Логотип World Athletics - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : World Athletics
Логотип World Athletics. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.
  • Отстранение действует с 1 марта 2022 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщается на сайте организации.
Данное решение было принято по итогам прошедшего в видеоформате заседания совета организации. World Athletics отмечает, что совету был представлен ряд вариантов обновления изначально наложенных санкций.
"Совет и рабочая группа по статусу россиян/белорусов в международных соревнованиях и мероприятиях проявили целеустремленность и методичность в пересмотре санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, и в определении условного пути возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения этого вопроса, однако в силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу.
Российские и белорусские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. Позднее организация продлевала отстранение в 2023 и 2025 годах.
Екатерина Гулиева (Поистогова) - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012 в забеге на 800 метров
22 июня, 19:04
 
СпортВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Легкая атлетикаРоссияУкраина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    Перерыв
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала