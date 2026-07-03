World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов

"Совет и рабочая группа по статусу россиян/белорусов в международных соревнованиях и мероприятиях проявили целеустремленность и методичность в пересмотре санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, и в определении условного пути возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения этого вопроса, однако в силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу.