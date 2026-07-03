World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.
- Отстранение действует с 1 марта 2022 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщается на сайте организации.
Данное решение было принято по итогам прошедшего в видеоформате заседания совета организации. World Athletics отмечает, что совету был представлен ряд вариантов обновления изначально наложенных санкций.
"Совет и рабочая группа по статусу россиян/белорусов в международных соревнованиях и мероприятиях проявили целеустремленность и методичность в пересмотре санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, и в определении условного пути возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения этого вопроса, однако в силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу.
Российские и белорусские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. Позднее организация продлевала отстранение в 2023 и 2025 годах.