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Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах - РИА Новости, 03.07.2026
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12:38 03.07.2026 (обновлено: 15:33 03.07.2026)
Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах

Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах и референдумах

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВыборы в Армении
Выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Армении принял поправки в Избирательный кодекс, устанавливающие ценз оседлости для участия в выборах и референдумах.
  • Законопроект разработала правящая партия.
  • Согласно документу, проголосовать смогут только те граждане, кто за 48 дней до проведения самих мероприятий находились в республике в общей сложности более одного года в течение последних двух лет.
ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, устанавливающий ценз оседлости для участия в выборах и референдумах.
"За принятие <...> проголосовали 63 депутата", — сказал спикер Национального собрания Ален Симонян.
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Законопроект разработала правящая партия "Гражданский договор". До этого власти жаловались, что армяне специально приезжают в страну, чтобы поддержать оппозиционные силы.
Согласно документу, право голоса во время выборов или референдумов могут получить только те граждане, кто за 48 дней до их проведения находились в республике в общей сложности более одного года в течение последних двух лет. Исключение — госслужащие и студенты, уехавшие за рубеж.
Оппозиция назвала эти поправки антиконституционными и обвинила власти в нарушении прав. Политики пообещали обжаловать решение в суде.
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