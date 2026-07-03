Парламент Армении ввел ценз оседлости для участия в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Армении принял поправки в Избирательный кодекс, устанавливающие ценз оседлости для участия в выборах и референдумах.
- Законопроект разработала правящая партия.
- Согласно документу, проголосовать смогут только те граждане, кто за 48 дней до проведения самих мероприятий находились в республике в общей сложности более одного года в течение последних двух лет.
ЕРЕВАН, 3 июл — РИА Новости. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс, устанавливающий ценз оседлости для участия в выборах и референдумах.
"За принятие <...> проголосовали 63 депутата", — сказал спикер Национального собрания Ален Симонян.
Законопроект разработала правящая партия "Гражданский договор". До этого власти жаловались, что армяне специально приезжают в страну, чтобы поддержать оппозиционные силы.
Согласно документу, право голоса во время выборов или референдумов могут получить только те граждане, кто за 48 дней до их проведения находились в республике в общей сложности более одного года в течение последних двух лет. Исключение — госслужащие и студенты, уехавшие за рубеж.
Оппозиция назвала эти поправки антиконституционными и обвинила власти в нарушении прав. Политики пообещали обжаловать решение в суде.