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В Армении прошли обыски у политолога Бозояна, рассказал его однопартиец - РИА Новости, 03.07.2026
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08:20 03.07.2026 (обновлено: 08:21 03.07.2026)
В Армении прошли обыски у политолога Бозояна, рассказал его однопартиец

Сукиасян: Армянские силовики пришли с обыском к политологу Бозояну

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянские силовики проводят обыск в доме политолога Ерванда Бозояна.
  • Ерванд Бозоян является членом партии и движения «Мать-Армения».
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Армянские силовики проводят обыск в доме политолога, члена партии "Мать-Армения" Ерванда Бозояна, сообщил его однопартиец Манук Сукиасян.
"В данный момент в квартире политолога, члена совета движения "Мать-Армения" и одноименной партии Ерванда Бозояна проходит обыск", - написал Сукиасян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
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Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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