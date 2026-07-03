В Армении прошли обыски у политолога Бозояна, рассказал его однопартиец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянские силовики проводят обыск в доме политолога Ерванда Бозояна.
- Ерванд Бозоян является членом партии и движения «Мать-Армения».
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Армянские силовики проводят обыск в доме политолога, члена партии "Мать-Армения" Ерванда Бозояна, сообщил его однопартиец Манук Сукиасян.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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