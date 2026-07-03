В Армении прошли обыски у политолога Бозояна, рассказал его однопартиец

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянские силовики проводят обыск в доме политолога Ерванда Бозояна.

Ерванд Бозоян является членом партии и движения «Мать-Армения».

ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Армянские силовики проводят обыск в доме политолога, члена партии "Мать-Армения" Ерванда Бозояна, сообщил его однопартиец Манук Сукиасян.

"В данный момент в квартире политолога, члена совета движения "Мать-Армения" и одноименной партии Ерванда Бозояна проходит обыск", - написал Сукиасян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.

Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.