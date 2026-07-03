В МИД Армении прокомментировали планы беспошлинного экспорта в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Армении Ваан Костанян утверждает, что планируемый беспошлинный экспорт армянской продукции в страны Евросоюза не будет противоречить процедурам ЕАЭС.
- По мнению Костаняна, Армения уже пользовалась системой преференций GSP+ при вступлении в ЕАЭС, и эти возможности беспошлинного экспорта Европейский союз предоставлял Армении ранее.
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Планируемый беспошлинный экспорт армянской продукции в страны Евросоюза не будут противоречить процедурам ЕАЭС, утверждает замглавы МИД Армении Ваан Костанян.
В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что ЕС планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза. По ее мнению, этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также 90% экспорта алкогольных и неалкогольных напитков.
"Абсолютно не противоречит. Армения пользовалась системой преференций GSP+, когда уже входила в ЕАЭС и эти возможности беспошлинного экспорта Европейский союз Армении предоставлял", - заявил Костанян в интервью общественному телевидению страны, отвечая на вопрос о возможных противоречиях в случае беспошлинных поставок товаров в страны ЕС и ЕАЭС.
Армения с 1 января 2009 года по 1 января 2022 года пользовалась всеобщей и дополненной системой преференций GSP+, позволявшей экспортировать более 6,2 тысячи видов товаров армянского происхождения на рынок ЕС по нулевым или сниженным таможенным пошлинам.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России.