В МИД Армении прокомментировали планы беспошлинного экспорта в ЕС

"Абсолютно не противоречит. Армения пользовалась системой преференций GSP+, когда уже входила в ЕАЭС и эти возможности беспошлинного экспорта Европейский союз Армении предоставлял", - заявил Костанян в интервью общественному телевидению страны, отвечая на вопрос о возможных противоречиях в случае беспошлинных поставок товаров в страны ЕС и ЕАЭС.

Армения с 1 января 2009 года по 1 января 2022 года пользовалась всеобщей и дополненной системой преференций GSP+, позволявшей экспортировать более 6,2 тысячи видов товаров армянского происхождения на рынок ЕС по нулевым или сниженным таможенным пошлинам.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России.