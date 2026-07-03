Эксперт назвал обязательное условие для развития Арктики

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Алексей Фадеев отметил, что присутствие человека в российской Арктике обязательно, несмотря на возможности использования искусственного интеллекта и «безлюдных технологий».

Технологии искусственного интеллекта и сокращение использования человеческого труда будут особенно востребованы на вновь осваиваемых участках в восточной части Арктики.

Технологии позволяют сделать работу в высоких широтах более привлекательной и безопасной для высококвалифицированных специалистов.

МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект и "безлюдные технологии" могут быть эффективным инструментом для развития российской Арктики, однако присутствие человека в этом регионе обязательно, отметил в разговоре с РИА Новости профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ, глава экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

"Для России управление Арктикой из, скажем, южных регионов невозможно в силу, прежде всего, географических причин. Примерно 30% нашей территории – это Арктика . Даже территории, которые не входят формально в правовую Арктическую зону, по своим природно-климатическим условиям сопоставимы с ней. В наших арктических городах самое большое население в мире, и оно должно только прирастать", - сказал Фадеев.

При этом, продолжил профессор, все технологии, связанные с развитием искусственного интеллекта, сокращением использования труда человека там, где его может заменить машина, в Арктике будут особенно востребованы. Прежде всего они необходимы на вновь осваиваемых участках, в восточной части Арктики, на шельфе Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых, где очень сложные климатические условия, уточнил он.

"Сама по себе логика цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта идет в сторону безлюдных технологий. И во многих сферах мы ищем возможности сокращать присутствие человека, сокращать логистику", - добавил эксперт.

Однако даже в условиях, когда все более широкое применение находят технологии машинного зрения, когнитивной геологоразведки, безэкипажной логистики, они по-прежнему остаются лишь инструментами, которые позволяют человеку решать масштабные задачи в Арктике, отметил он.