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Флаг РФ поднят на арктическом спасательном буксире в Архангельске - РИА Новости, 03.07.2026
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
19:20 03.07.2026
Флаг РФ поднят на арктическом спасательном буксире в Архангельске

В Архангельске российский флаг подняли на новом арктическом спасательном буксире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июл – РИА Новости. Государственный флаг поднят в порту Архангельска на новом арктическом спасательном буксире ледового класса "Фавор", который будет работать на трассах Северного морского пути, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"В морском порту Архангельск поднят государственный флаг на новом арктическом спасательном буксире ледового класса "Фавор". Команду дал вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев в ходе селекторного совещания, посвященного предстоящему Дню работников морского и речного флота", - написал Цыбульский в "Максе".
Глава региона сообщил, что буксир построен в рамках федерального проекта "Развитие Большого Северного морского пути" нацпроекта "Эффективная транспортная система". Это пятое и последнее судно серии проекта NE025, разработанного для Морской спасательной службы.
"Фавор" способен работать в разреженных льдах толщиной до 0,8 метра, при волнении с высотой волны до 8,5 метра. Назначение его широкое - это участие в спасательных операциях, тушение пожаров, ликвидация разливов нефтепродуктов, буксировка. Судно оснащено преимущественно отечественным оборудованием, что обеспечивает технологическую независимость и упрощает обслуживание.
Новый буксир будет работать в зоне ответственности Архангельского подразделения Морской спасательной службы — в портах Белого моря и на трассе Северного морского пути, добавил глава региона.
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