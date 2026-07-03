Флаг РФ поднят на арктическом спасательном буксире в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июл – РИА Новости. Государственный флаг поднят в порту Архангельска на новом арктическом спасательном буксире ледового класса "Фавор", который будет работать на трассах Северного морского пути, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"В морском порту Архангельск поднят государственный флаг на новом арктическом спасательном буксире ледового класса "Фавор". Команду дал вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев в ходе селекторного совещания, посвященного предстоящему Дню работников морского и речного флота", - написал Цыбульский в "Максе".

Глава региона сообщил, что буксир построен в рамках федерального проекта "Развитие Большого Северного морского пути" нацпроекта "Эффективная транспортная система". Это пятое и последнее судно серии проекта NE025, разработанного для Морской спасательной службы.

"Фавор" способен работать в разреженных льдах толщиной до 0,8 метра, при волнении с высотой волны до 8,5 метра. Назначение его широкое - это участие в спасательных операциях, тушение пожаров, ликвидация разливов нефтепродуктов, буксировка. Судно оснащено преимущественно отечественным оборудованием, что обеспечивает технологическую независимость и упрощает обслуживание.