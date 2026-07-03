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Лучшего игрока сборной Уругвая на ЧМ на родине встретил отец на грузовике - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
14:58 03.07.2026
Лучшего игрока сборной Уругвая на ЧМ на родине встретил отец на грузовике

Уругвайского игрока Араухо после вылета с ЧМ встретил отец на простом грузовике

© Фото : Соцсети футболистаФутболист сборной Уругвая Максимилиано Араухо
Футболист сборной Уругвая Максимилиано Араухо - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец нападающего сборной Уругвая Максимилиано Араухо встретил его на грузовике в аэропорту после возвращения с чемпионата мира.
  • Сборная Уругвая набрала 2 очка и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф.
  • Араухо принял участие во всех голах сборной, забив два мяча и сделав голевую передачу.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отец нападающего сборной Уругвая Максимилиано Араухо встретил футболиста на грузовике в аэропорту после возвращения с чемпионата мира, на котором национальная команда не смогла выйти в плей-офф.
На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) издания El Pais, Араухо забирается в кузов небольшого грузовика, стоящего на парковке аэропорта Карраско и загруженного чемоданами и сумками. Подчеркивается, что игрок решил вернуться домой перед тем, как присоединиться к предсезонной подготовке в лиссабонском "Спортинге", за который он выступает с августа 2024 года.
На чемпионате мира сборная Уругвая набрала 2 очка и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Команда Марсело Бьелсы сыграла вничью со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также проиграла испанцам (0:1). Араухо принял участие во всех голах сборной, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.
Ранее в СМИ сообщалось, что Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для сборной после вылета команды с чемпионата мира. Уточнялось, что игроки возвращались на коммерческих рейсах за свой счет.
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