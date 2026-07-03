Лучшего игрока сборной Уругвая на ЧМ на родине встретил отец на грузовике

Краткий пересказ от РИА ИИ Отец нападающего сборной Уругвая Максимилиано Араухо встретил его на грузовике в аэропорту после возвращения с чемпионата мира.

Сборная Уругвая набрала 2 очка и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф.

Араухо принял участие во всех голах сборной, забив два мяча и сделав голевую передачу.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отец нападающего сборной Уругвая Максимилиано Араухо встретил футболиста на грузовике в аэропорту после возвращения с чемпионата мира, на котором национальная команда не смогла выйти в плей-офф.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) издания El Pais, Араухо забирается в кузов небольшого грузовика, стоящего на парковке аэропорта Карраско и загруженного чемоданами и сумками. Подчеркивается, что игрок решил вернуться домой перед тем, как присоединиться к предсезонной подготовке в лиссабонском "Спортинге", за который он выступает с августа 2024 года.

На чемпионате мира сборная Уругвая набрала 2 очка и заняла третье место в группе H, не сумев выйти в плей-офф. Команда Марсело Бьелсы сыграла вничью со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также проиграла испанцам (0:1). Араухо принял участие во всех голах сборной, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.