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Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
10:29 03.07.2026
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу"

Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу"

© Фото : Пресс-служба ЦСКАЗащитник ЦСКА Илья Агапов
Защитник ЦСКА Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба ЦСКА
Защитник ЦСКА Илья Агапов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в «Уфу».
  • ЦСКА и «Уфа» договорились о полноценном трансфере защитника.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболист Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу", сообщается в Telegram-канале армейской команды.
"ЦСКА и "Уфа" договорились о полноценном трансфере защитника. В прошлом сезоне Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды.
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На счету Агапова 33 матча, два гола и три голевые передачи за ЦСКА. Вместе с армейцами 25-летний защитник дважды стал обладателем Кубка России.
"Уфа" в минувшем сезоне заняла 15-е место в чемпионате Первой лиги.
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ФутболСпортРеспублика БашкортостанИлья АгаповПФК ЦСКАУфаКубок России по футболу
 
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