Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в «Уфу».
- ЦСКА и «Уфа» договорились о полноценном трансфере защитника.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболист Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу", сообщается в Telegram-канале армейской команды.
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На счету Агапова 33 матча, два гола и три голевые передачи за ЦСКА. Вместе с армейцами 25-летний защитник дважды стал обладателем Кубка России.
"Уфа" в минувшем сезоне заняла 15-е место в чемпионате Первой лиги.
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