Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболист Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в "Уфу", сообщается в Telegram-канале армейской команды.

На счету Агапова 33 матча, два гола и три голевые передачи за ЦСКА. Вместе с армейцами 25-летний защитник дважды стал обладателем Кубка России.