Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аэропорты "Внуково" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.