Аэропорты Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

"Аэропорты "Внуково", "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.