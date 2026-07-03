Реконструкция аэропорта в Тюмени завершится к осени 2027 года

"Вторую очередь обновленного здания аэропорта "Рощино" планируем открыть для пассажиров этим летом. Практически все готово, остались небольшие штрихи. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года", - написал Моор после осмотра новой части аэровокзального комплекса в своем канале на платформе "Макс".

По проекту площадь воздушной гавани вырастет вдвое, пропускная способность – втрое, семь телескопических трапов уже работают, прежде их было пят, число стоек регистрации с 15 увеличится до 39, добавил Моор. Все работы идут по плану, при этом аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме, подчеркнул он и добавил, что уже заметно, насколько комфортнее будет в обновленном здании.