Реконструкция аэропорта в Тюмени завершится к осени 2027 года

ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Вторая очередь обновленного здания международного аэропорта "Рощино" в Тюмени откроется этим летом, в целом реконструкцию аэровокзала планируется завершить к осени 2027 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Реконструкция "Рощино" началась в 2023 году, ее проводит компания "Новапорт Холдинг" – владелец аэропорта.
"Вторую очередь обновленного здания аэропорта "Рощино" планируем открыть для пассажиров этим летом. Практически все готово, остались небольшие штрихи. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года", - написал Моор после осмотра новой части аэровокзального комплекса в своем канале на платформе "Макс".
По проекту площадь воздушной гавани вырастет вдвое, пропускная способность – втрое, семь телескопических трапов уже работают, прежде их было пят, число стоек регистрации с 15 увеличится до 39, добавил Моор. Все работы идут по плану, при этом аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме, подчеркнул он и добавил, что уже заметно, насколько комфортнее будет в обновленном здании.
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