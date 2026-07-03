Пассажиры "Аэрофлота" будут летать в 3 страны через Минск по единому билету

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Грузию, Израиль и Туркмению с пересадкой в Минске по соглашению с авиакомпанией "Белавиа", сообщила российская авиакомпания.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по интерлайн-соглашению с авиакомпанией "Белавиа". В рамках соглашения пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск. Сегменты между Москвой и Минском будет выполнять "Аэрофлот", далее — "Белавиа", - говорится в сообщении.

Также пассажиры смогут путешествовать из городов Белоруссии через Москву и Санкт-Петербург в пункты назначения сети "Аэрофлота", добавила компания. При этом рейсы из Белоруссии выполнит авиакомпания "Белавиа".