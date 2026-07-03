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Пассажиры "Аэрофлота" будут летать в 3 страны через Минск по единому билету - РИА Новости, 03.07.2026
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11:39 03.07.2026
Пассажиры "Аэрофлота" будут летать в 3 страны через Минск по единому билету

"Аэрофлот" открыл продажи билетов в три страны по соглашению с "Белавиа"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов в Грузию, Израиль и Туркмению с пересадкой в Минске по соглашению с авиакомпанией "Белавиа", сообщила российская авиакомпания.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по интерлайн-соглашению с авиакомпанией "Белавиа". В рамках соглашения пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск. Сегменты между Москвой и Минском будет выполнять "Аэрофлот", далее — "Белавиа", - говорится в сообщении.
Также пассажиры смогут путешествовать из городов Белоруссии через Москву и Санкт-Петербург в пункты назначения сети "Аэрофлота", добавила компания. При этом рейсы из Белоруссии выполнит авиакомпания "Белавиа".
Такие билеты можно оформить по тарифам без багажа и с багажом. Регистрацию на рейс нужно будет проходить только один раз - в аэропорту вылета, подчеркнули в "Аэрофлоте". Багаж также оформляется сразу до конечного пункта перевозки.
 
БелавиаАэрофлотМоскваБелоруссияГрузияИзраиль
 
 
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