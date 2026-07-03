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Адвокат: армянскому политологу Бозояну не предъявили обвинения - РИА Новости, 03.07.2026
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15:21 03.07.2026
Адвокат: армянскому политологу Бозояну не предъявили обвинения

Адвокат Мкртчян: армянскому политологу Бозояну не предъявили обвинения

© SputnikАрмянский политолог член совета оппозиционной партии "Мать-Армения" Ерванд Бозоян
Армянский политолог член совета оппозиционной партии Мать-Армения Ерванд Бозоян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Армянский политолог член совета оппозиционной партии "Мать-Армения" Ерванд Бозоян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В доме армянского политолога Ерванда Бозояна был проведен обыск.
  • Политолог допрошен в статусе свидетеля, обвинение ему не предъявлено.
ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Армянскому политологу, члену совета оппозиционной партии "Мать-Армения" Ерванду Бозояну, в доме которого в пятницу утром был проведен обыск, никакого обвинения не предъявлено, заявила журналистам его адвокат Светлана Мкртчян.
По ее словам, политолог был допрошен в статусе свидетеля.
"Бозоян не задержан, обвинение ему не предъявлено", - заявила адвокат. Она добавив, что сообщить подробности не может в связи с тайной следствия.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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