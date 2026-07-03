Адвокат: армянскому политологу Бозояну не предъявили обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ В доме армянского политолога Ерванда Бозояна был проведен обыск.

Политолог допрошен в статусе свидетеля, обвинение ему не предъявлено.

ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Армянскому политологу, члену совета оппозиционной партии "Мать-Армения" Ерванду Бозояну, в доме которого в пятницу утром был проведен обыск, никакого обвинения не предъявлено, заявила журналистам его адвокат Светлана Мкртчян.

По ее словам, политолог был допрошен в статусе свидетеля.

"Бозоян не задержан, обвинение ему не предъявлено", - заявила адвокат. Она добавив, что сообщить подробности не может в связи с тайной следствия.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.