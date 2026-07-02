У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов греческого острова Карпатос в Восточном Средиземноморье.
- Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, толчки ощущались также на острове Родос.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов греческого острова Карпатос в Восточном Средиземноморье, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Как следует из данных центра, землетрясение магнитудой 5,2, произошло к югу от острова Карпатос в 14.06 по местному времени (совпадает с мск). Очаг находился на глубине 10 километров.
По данным греческого телеканала ERT, толчки ощущались также на острове Родос.
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