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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 02.07.2026
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14:41 02.07.2026
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов греческого острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов греческого острова Карпатос в Восточном Средиземноморье.
  • Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, толчки ощущались также на острове Родос.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов греческого острова Карпатос в Восточном Средиземноморье, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Как следует из данных центра, землетрясение магнитудой 5,2, произошло к югу от острова Карпатос в 14.06 по местному времени (совпадает с мск). Очаг находился на глубине 10 километров.
По данным греческого телеканала ERT, толчки ощущались также на острове Родос.
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В миреРодосЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Греция
 
 
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