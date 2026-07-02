"В отставку!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

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"Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку. Его полномочия закончились — уже третий год пошел после окончания его полномочий. Плюс к нему есть колоссальные претензии. Поэтому надо просто уйти в отставку, и все", — резюмировал Соскин.