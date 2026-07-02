Рейтинг@Mail.ru
"В отставку!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 02.07.2026 (обновлено: 23:04 02.07.2026)
"В отставку!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов

Политолог Соскин призвал Зеленского уйти в отставку после удара возмездия ВС РФ

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку после ночного удара по Украине.
  • Соскин отметил, что власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной в сложившейся ситуации.
  • По словам Соскина, Зеленский не может ничего сделать и должен уйти в отставку, тем более что его полномочия давно закончились.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«

"Огромнейшие разрушения по всему городу. Ну, прямо скажем, баллистику сбить практически невозможно. Нет у ВСУ ракет, нет поражающих ПВО и прочего. С дронами тоже очень тяжело. В общем, вывод какой: власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия по Киеву
Вчера, 19:56
По его словам, глава киевского режима не в состоянии что-либо сделать в этой ситуации. Политолог также отметил полное бессилие исполнительной и законодательной ветвей власти.
«

"Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку. Его полномочия закончились — уже третий год пошел после окончания его полномочий. Плюс к нему есть колоссальные претензии. Поэтому надо просто уйти в отставку, и все", — резюмировал Соскин.

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит прицельные удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Каллас устроила истерику после российского удара возмездия по Киеву
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаКиевская областьОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала