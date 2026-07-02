Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку после ночного удара по Украине.
- Соскин отметил, что власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной в сложившейся ситуации.
- По словам Соскина, Зеленский не может ничего сделать и должен уйти в отставку, тем более что его полномочия давно закончились.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Огромнейшие разрушения по всему городу. Ну, прямо скажем, баллистику сбить практически невозможно. Нет у ВСУ ракет, нет поражающих ПВО и прочего. С дронами тоже очень тяжело. В общем, вывод какой: власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной", — сказал он.
По его словам, глава киевского режима не в состоянии что-либо сделать в этой ситуации. Политолог также отметил полное бессилие исполнительной и законодательной ветвей власти.
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"Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку. Его полномочия закончились — уже третий год пошел после окончания его полномочий. Плюс к нему есть колоссальные претензии. Поэтому надо просто уйти в отставку, и все", — резюмировал Соскин.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит прицельные удары по жилым домам и социальным учреждениям.