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Малашко: здравоохранение Беларуси и России развивается в сотрудничестве - РИА Новости, 02.07.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:24 02.07.2026
Малашко: здравоохранение Беларуси и России развивается в сотрудничестве

Малашко: сфера здравоохранения в Беларуси и России развивается в сотрудничестве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Беларуси и России развивается в тесном сотрудничестве, опираясь на общую научную базу и традиции, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Валерий Малашко.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.
"Система здравоохранения Беларуси и России развивается в тесном сотрудничестве, опираясь на общую научную базу и традиции. В последние годы обе страны демонстрируют значительные успехи в модернизации медицины, внедрении инноваций и повышении доступности медицинской помощи", – отметил Малашко.
Он подчеркнул, что сегодня медицина – это не только лечение уже возникших заболеваний, но и мощная профилактика, ранняя диагностика и персонализированное сопровождение пациента на всех этапах жизни.
Малашко добавил, что обе страны смогли сохранить фундаментальные показатели, которые значительно превосходят многие развитые государства. Кроме того, по его словам, комиссия по здравоохранению стала первой, куда начали обращаться граждане и общественные организации.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМедицинаЗдравоохранение
 
 
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