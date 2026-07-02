Малашко: здравоохранение Беларуси и России развивается в сотрудничестве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Беларуси и России развивается в тесном сотрудничестве, опираясь на общую научную базу и традиции, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Валерий Малашко.

В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.

"Система здравоохранения Беларуси и России развивается в тесном сотрудничестве, опираясь на общую научную базу и традиции. В последние годы обе страны демонстрируют значительные успехи в модернизации медицины, внедрении инноваций и повышении доступности медицинской помощи", – отметил Малашко.

Он подчеркнул, что сегодня медицина – это не только лечение уже возникших заболеваний, но и мощная профилактика, ранняя диагностика и персонализированное сопровождение пациента на всех этапах жизни.