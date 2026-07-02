Врач рассказала, как предотвратить осложнения при болезнях сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Дистанционный контроль состояния помогает предотвратить серьезные осложнения при болезнях сердца.

Средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью снизился с 73 до 64 лет с 2022 года.

Применение дистанционного мониторинга снижает смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, сокращает число госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предотвратить серьезные осложнения при болезнях сердца может помочь дистанционный контроль состояния, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье".

Специалисты компании проанализировали данные семи тысяч пациентов с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность", подключенных к ее платформе дистанционного мониторинга. "Оказалось, что с 2022 года болезнь "помолодела" на девять лет: средний возраст пациентов снизился с 73 до 64 лет", - выяснили аналитики.

Врач-кардиолог "СберЗдоровья" Элла Виноградова объяснила, что на дистанционный мониторинг сейчас направляют пациентов с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Это те состояния, при которых важно отслеживать динамику состояния пациента между визитами к врачу.

"То, что средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью снижается, - тревожный сигнал с точки зрения эпидемиологии, но одновременно это означает, что технология начинает работать там, где она особенно нужна: люди в активном возрасте хотят контролировать свое состояние и готовы это делать с помощью устройств", - добавила Виноградова.

В компании отметили, что контроль состояния при болезнях сердечно-сосудистой системы позволяет пациентам предотвратить серьезные осложнения, госпитализации и инвалидность.

"По данным НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава РФ, применение дистанционного мониторинга снижает смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, сокращает число госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%, а у 76% пациентов позволяет добиться нормализации состояния в течение одного-двух месяцев", - добавили в компании.