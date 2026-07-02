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Врач рассказала, как предотвратить осложнения при болезнях сердца - РИА Новости, 02.07.2026
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04:25 02.07.2026
Врач рассказала, как предотвратить осложнения при болезнях сердца

Дистанционный контроль может предотвратить осложнения при болезнях сердца

© РИА Новости / Евгений Биятов Расшифровка ЭКГ
Расшифровка ЭКГ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Расшифровка ЭКГ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дистанционный контроль состояния помогает предотвратить серьезные осложнения при болезнях сердца.
  • Средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью снизился с 73 до 64 лет с 2022 года.
  • Применение дистанционного мониторинга снижает смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, сокращает число госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предотвратить серьезные осложнения при болезнях сердца может помочь дистанционный контроль состояния, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье".
Специалисты компании проанализировали данные семи тысяч пациентов с диагнозом "хроническая сердечная недостаточность", подключенных к ее платформе дистанционного мониторинга. "Оказалось, что с 2022 года болезнь "помолодела" на девять лет: средний возраст пациентов снизился с 73 до 64 лет", - выяснили аналитики.
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Врач-кардиолог "СберЗдоровья" Элла Виноградова объяснила, что на дистанционный мониторинг сейчас направляют пациентов с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Это те состояния, при которых важно отслеживать динамику состояния пациента между визитами к врачу.
"То, что средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью снижается, - тревожный сигнал с точки зрения эпидемиологии, но одновременно это означает, что технология начинает работать там, где она особенно нужна: люди в активном возрасте хотят контролировать свое состояние и готовы это делать с помощью устройств", - добавила Виноградова.
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В компании отметили, что контроль состояния при болезнях сердечно-сосудистой системы позволяет пациентам предотвратить серьезные осложнения, госпитализации и инвалидность.
"По данным НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава РФ, применение дистанционного мониторинга снижает смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, сокращает число госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%, а у 76% пациентов позволяет добиться нормализации состояния в течение одного-двух месяцев", - добавили в компании.
"К 2030 году государство планирует обеспечить устройствами дистанционного мониторинга около 50% пациентов, которым он показан, - по оценкам, это до 28 миллионов человек. Это часть долгосрочной модели ведения хронических больных, в которой акцент смещается с реактивного лечения осложнений к более раннему выявлению рисков", - заключили там.
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