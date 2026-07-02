Защита российских руферов в Нью-Йорке считает обвинения чрезмерными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули пацифистский баннер.
- Прокуратурой были предъявлены обвинения в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание и в незаконном подъеме на высотные конструкции.
- Адвокат Джейсон Крински считает предъявленные обвинения чрезмерными, но еще не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Защита россиян, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, считает предъявленные им обвинения чрезмерными, заявил их адвокат Джейсон Крински.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
"Судя по тексту жалобы, предъявленные прокуратурой обвинения чрезмерны", - заявил Крински журналистам после предварительных слушаний по делу пары.
При этом он не стал озвучивать позицию защиты, уточнив, что еще не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.
В ходе предварительных слушаний в суде в четверг россиян обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции. При этом они были освобождены из-под стражи без денежного залога. Вину Николау и Кузнецов не признали.