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Защита российских руферов в Нью-Йорке считает обвинения чрезмерными - РИА Новости, 02.07.2026
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23:08 02.07.2026
Защита российских руферов в Нью-Йорке считает обвинения чрезмерными

Адвокат забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке назвал обвинения паре чрезмерными

© REUTERS / ABC Affiliate WABCРоссийские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке
Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / ABC Affiliate WABC
Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули пацифистский баннер.
  • Прокуратурой были предъявлены обвинения в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание и в незаконном подъеме на высотные конструкции.
  • Адвокат Джейсон Крински считает предъявленные обвинения чрезмерными, но еще не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Защита россиян, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, считает предъявленные им обвинения чрезмерными, заявил их адвокат Джейсон Крински.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
"Судя по тексту жалобы, предъявленные прокуратурой обвинения чрезмерны", - заявил Крински журналистам после предварительных слушаний по делу пары.
При этом он не стал озвучивать позицию защиты, уточнив, что еще не ознакомился с доказательной базой прокуратуры.
В ходе предварительных слушаний в суде в четверг россиян обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции. При этом они были освобождены из-под стражи без денежного залога. Вину Николау и Кузнецов не признали.
Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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