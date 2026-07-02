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Итальянская защита Кузнецова обвинила Германию в нарушениях при его выдаче - РИА Новости, 02.07.2026
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16:33 02.07.2026
Итальянская защита Кузнецова обвинила Германию в нарушениях при его выдаче

Адвокат Канестрини: Германия допустила нарушения при выдаче украинца Кузнецова

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита украинца, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток», заявила о нарушениях в процессе выдачи фигуранта из Италии в Германию.
  • Обвинение в военном преступлении было предъявлено после экстрадиции, хотя в европейском ордере на арест фигурировала статья о диверсии и разрушении объектов инфраструктуры.
  • Адвокаты фигуранта намерены исчерпать все процессуальные средства правовой защиты.
РИМ, 2 июл – РИА Новости. Итальянская защита украинца, обвиняемого в подрыве газопроводов "Северный поток", заявила, что прокуратура Германии, впервые предъявив обвинение в военном преступлении уже после экстрадиции фигуранта из Италии, допустила нарушения при выдаче, сообщил адвокат Никола Канестрини, передавший свое заявление РИА Новости.
По словам адвоката украинца, который под арестом в Италии фигурировал как Сергей Кузнецов, в европейском ордере на арест фигурировала статья о диверсии и разрушении объектов инфраструктуры.
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"Примечателен один аспект, обвинение в военном преступлении впервые признает, что предполагаемые события произошли в контексте вооруженного конфликта", - сообщил Канестрини.
Таким образом, отметил адвокат, это обстоятельство меняет правовую базу дела и основания для выдачи Кузнецова.
"Выдача была произведена путем предъявления смягченного обвинения. Наиболее серьезное международное уголовное обвинение было намеренно исключено из ордера на арест и добавлено только после того, как выдача состоялась в тот момент, когда итальянский исполнительный орган уже не мог его изучить или обосновать свои отказы", - утверждает представитель защиты.
Подобный характер выдачи, подчеркнул адвокат, нарушает принцип специализации судов и подрывает взаимное доверие и принцип лояльного сотрудничества в судебной системе Европейского союза.
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"Любой, кто добивается отказа от права на защиту на основании косметически смягченного обвинения, а затем формулирует фактическое обвинение, обходит гарантии процедуры отказа от права на защиту", - заявил итальянский юрист, пообещав, что адвокаты Кузнецова "исчерпают все процессуальные средства правовой защиты".
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев был передан Германии по результатам двух процессов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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