Краткий пересказ от РИА ИИ
- В немецком городе Хемер украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.
- Мария Захарова заявила, что «культура отмены» питает человеконенавистническую идеологию.
- Захарова отметила, что война с памятниками, развернутая властями Польши и стран Прибалтики, перекинулась на Германию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника писателю Александру Пушкину в немецком городе Хемер, заявила, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.
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"Кому как ни европейцам знать, что "культура отмены" всегда порождает не просто бескультурье, она питает человеконенавистническую идеологию", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что "война с памятниками", развернутая властями Польши и стран Прибалтики против мемориалов и захоронений воинов-освободителей Красной армии, перекинулась и на Германию.
"Это не просто еще одна европейская страна, сформировавшаяся, в том числе, по итогам уничтожения варварами античной культуры. Это страна, где с сжигания книг и запрета произведений искусства начался нацизм, приведший к созданию государственной машины утилизации людей в газовых печах и производства перчаток из человеческой кожи", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Захарова обратила внимание, что киевский режим, который спонсируется в том числе Берлином, следуя примеру своих нацистских кумиров, уничтожает русскую классику, отменяет русскую музыку и кино.
Бронзовая фигура Пушкина высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года.
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