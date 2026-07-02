Краткий пересказ от РИА ИИ В немецком городе Хемер украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Мария Захарова заявила, что «культура отмены» питает человеконенавистническую идеологию.

Захарова отметила, что война с памятниками, развернутая властями Польши и стран Прибалтики, перекинулась на Германию.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника писателю Александру Пушкину в немецком городе Хемер, заявила, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.

Посольство России ФРГ сообщило в среду о краже бронзового памятника русскому поэту и писателю в городе Хемере в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

"Кому как ни европейцам знать, что "культура отмены" всегда порождает не просто бескультурье, она питает человеконенавистническую идеологию", - написала Захарова в своем Telegram-канале

Она отметила, что "война с памятниками", развернутая властями Польши и стран Прибалтики против мемориалов и захоронений воинов-освободителей Красной армии, перекинулась и на Германию.

"Это не просто еще одна европейская страна, сформировавшаяся, в том числе, по итогам уничтожения варварами античной культуры. Это страна, где с сжигания книг и запрета произведений искусства начался нацизм, приведший к созданию государственной машины утилизации людей в газовых печах и производства перчаток из человеческой кожи", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова обратила внимание, что киевский режим, который спонсируется в том числе Берлином, следуя примеру своих нацистских кумиров, уничтожает русскую классику, отменяет русскую музыку и кино.