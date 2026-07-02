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Японский парламентарий заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 02.07.2026
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11:35 02.07.2026
Японский парламентарий заявил о важности диалога с Россией

Депутат Ватанабэ заявил о важности диалога с Россией

CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство России в Японии
Посольство России в Японии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
Посольство России в Японии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат нижней палаты парламента Японии Хиромити Ватанабэ заявил о важности сохранения каналов диалога между Японией и Россией.
  • Заявление было сделано на приеме в посольстве России в Токио по случаю 30-летия Союзного государства России и Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии Иосифа Гошкевича.
ТОКИО, 2 июл — РИА Новости. Сохранение каналов диалога между Японией и Россией особенно важно именно в условиях сложных межгосударственных отношений, заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Японии Хиромити Ватанабэ на приеме в посольстве РФ в Токио.
"Нынешние отношения между Японией и Россией находятся в сложном состоянии, однако сохранение каналов диалога, конечно, является самым важным", - сказал он.
Прием по случаю 30-летия Союзного государства России и Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии, белоруса по происхождению, Иосифа Гошкевича проходит в четверг в посольстве РФ в Токио.
В рамках мероприятия также открылась историко-документальная экспозиция, рассказывающая о наиболее ярких страницах профессиональной и личной биографии Гошкевича, его дипломатической и академической деятельности в Хакодатэ на острове Хоккайдо и Японии в целом.
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