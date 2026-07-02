Японский парламентарий заявил о важности диалога с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат нижней палаты парламента Японии Хиромити Ватанабэ заявил о важности сохранения каналов диалога между Японией и Россией.
- Заявление было сделано на приеме в посольстве России в Токио по случаю 30-летия Союзного государства России и Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии Иосифа Гошкевича.
ТОКИО, 2 июл — РИА Новости. Сохранение каналов диалога между Японией и Россией особенно важно именно в условиях сложных межгосударственных отношений, заявил РИА Новости депутат нижней палаты парламента Японии Хиромити Ватанабэ на приеме в посольстве РФ в Токио.
Прием по случаю 30-летия Союзного государства России и Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии, белоруса по происхождению, Иосифа Гошкевича проходит в четверг в посольстве РФ в Токио.
В рамках мероприятия также открылась историко-документальная экспозиция, рассказывающая о наиболее ярких страницах профессиональной и личной биографии Гошкевича, его дипломатической и академической деятельности в Хакодатэ на острове Хоккайдо и Японии в целом.