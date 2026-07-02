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Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет - РИА Новости, 02.07.2026
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00:40 02.07.2026
Японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов дальнобойных ракет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах.
  • Комментарии в прессе о доступности таких городов, как Владивосток, для ударов появляются после сообщений о новых дальнобойных ракетах или американских бомбардировщиках.
  • Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Япония милитаризуется и уже имеет ракеты средней и меньшей дальности.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны "китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток", - сказал он.
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Сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно, подчеркнул дипломат.
В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что Япония милитаризуется, и речь сегодня уже идет о наличии у нее ракет средней и меньшей дальности.
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