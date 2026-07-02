Краткий пересказ от РИА ИИ Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах.

Комментарии в прессе о доступности таких городов, как Владивосток, для ударов появляются после сообщений о новых дальнобойных ракетах или американских бомбардировщиках.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Япония милитаризуется и уже имеет ракеты средней и меньшей дальности.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Японская пресса пишет о доступности Владивостока для ударов при постановке на дежурство в Японии дальнобойных ракет или появлении бомбардировщиков США на местных базах, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

"Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны "китайский Пекин , северокорейский Пхеньян и российский Владивосток", - сказал он.

Сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно, подчеркнул дипломат.