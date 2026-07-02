Рейтинг@Mail.ru
Якутия представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока" - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
10:52 02.07.2026 (обновлено: 10:53 02.07.2026)
Якутия представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока"

Якутия будет участвовать в выставке "Улица Дальнего Востока"

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Республики Саха (Якутия) представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится во Владивостоке 1–7 сентября в рамках XI Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году экспозиция Якутии объединена общей концепцией "За счастьем в Якутию". Павильон представит республику как регион, где бережно сохраняются традиции народов Севера, реализуются крупные инфраструктурные проекты страны, развиваются высокие технологии, туризм и креативные индустрии.
"Восточный экономический форум позволяет не только наладить деловые контакты и привлечь инвестиции, но и заявить об уникальности Дальнего Востока. Участвуя в проекте „Улица Дальнего Востока“, мы хотим показать, как богатое культурное наследие, суровая северная природа и современные технологии создают здесь совершенно новые возможности для жизни, работы и самореализации", – подчеркнул глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Гостей павильона встретят обновленная ураса (тип старинного летнего жилища якутов), выполненная в перламутровом оформлении, арт-объект "За счастьем в Якутию" и инсталляция россыпи алмазов. Дополнят пространство световые инсталляции, реагирующие на движение посетителей.
Одной из центральных станет зона "Тропики в вечной мерзлоте: символ жизнестойкости". Экспозиция выстраивается вокруг живых пальм, папайи и других растений, выращенных в круглогодичных теплицах компании "Саюри". Тропические культуры, растущие в условиях Крайнего Севера, символизируют способность человека создавать и развивать новые проекты даже в самых суровых природных условиях. Проект "Саюри" является одним из наиболее успешных инвестиционных проектов республики и в этом году отмечает 10-летний юбилей.
Зона инвестиционного потенциала "Карта будущей Якутии" познакомит гостей с крупнейшими проектами развития региона.
В зоне "Открой Якутию" посетители смогут познакомиться с уникальной природой и туристическими возможностями республики через современные мультимедийные решения.
Зона "Якутия – Земля Героев" посвящена мужеству и патриотизму жителей республики.
Уличную экспозицию украсят торговые ряды "Сделано в Якутии". Здесь будут представлены региональные бренды, способствующие формированию узнаваемого образа республики, включая ювелирную продукцию, сувениры, одежду и аксессуары местных производителей.
Гостей также ждет насыщенная культурная программа "Якутия – мост единства народов России". Особое внимание будет уделено многообразию культур народов, проживающих на территории республики, включая коренные малочисленные народы Севера.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Николаев на заседании обсудил перспективы развития Арктической зоны России
19 июня, 13:49
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладивостокДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала