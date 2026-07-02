МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Республики Саха (Якутия) представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится во Владивостоке 1–7 сентября в рамках XI Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году экспозиция Якутии объединена общей концепцией "За счастьем в Якутию". Павильон представит республику как регион, где бережно сохраняются традиции народов Севера, реализуются крупные инфраструктурные проекты страны, развиваются высокие технологии, туризм и креативные индустрии.

"Восточный экономический форум позволяет не только наладить деловые контакты и привлечь инвестиции, но и заявить об уникальности Дальнего Востока. Участвуя в проекте „Улица Дальнего Востока“, мы хотим показать, как богатое культурное наследие, суровая северная природа и современные технологии создают здесь совершенно новые возможности для жизни, работы и самореализации", – подчеркнул глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Гостей павильона встретят обновленная ураса (тип старинного летнего жилища якутов), выполненная в перламутровом оформлении, арт-объект "За счастьем в Якутию" и инсталляция россыпи алмазов. Дополнят пространство световые инсталляции, реагирующие на движение посетителей.

Одной из центральных станет зона "Тропики в вечной мерзлоте: символ жизнестойкости". Экспозиция выстраивается вокруг живых пальм, папайи и других растений, выращенных в круглогодичных теплицах компании "Саюри". Тропические культуры, растущие в условиях Крайнего Севера, символизируют способность человека создавать и развивать новые проекты даже в самых суровых природных условиях. Проект "Саюри" является одним из наиболее успешных инвестиционных проектов республики и в этом году отмечает 10-летний юбилей.

Зона инвестиционного потенциала "Карта будущей Якутии" познакомит гостей с крупнейшими проектами развития региона.

В зоне "Открой Якутию" посетители смогут познакомиться с уникальной природой и туристическими возможностями республики через современные мультимедийные решения.

Зона "Якутия – Земля Героев" посвящена мужеству и патриотизму жителей республики.

Уличную экспозицию украсят торговые ряды "Сделано в Якутии". Здесь будут представлены региональные бренды, способствующие формированию узнаваемого образа республики, включая ювелирную продукцию, сувениры, одежду и аксессуары местных производителей.