Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Пискуновка в ДНР.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Пискуновка в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Пискуновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Пискуновку в ДНР
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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