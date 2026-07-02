Во Владивостоке катер загорелся после взрыва в машинном отделении

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Катер загорелся возле острова Русский во Владивостоке после взрыва в машинном отделении, людей доставило на берег проходившее мимо судно, сообщило ГУМЧС РФ по Приморью.

В ведомстве также отметили, что по словам владельца судна, находившиеся на борту двое мужчин и 13-летний подросток надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег.