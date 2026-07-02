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Во Владивостоке катер загорелся после взрыва в машинном отделении - РИА Новости, 02.07.2026
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15:42 02.07.2026
Во Владивостоке катер загорелся после взрыва в машинном отделении

Во Владивостоке загорелся катер, людей доставили на берег

© СоцсетиКатер загорелся возле острова Русский во Владивостоке
Катер загорелся возле острова Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Соцсети
Катер загорелся возле острова Русский во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катер загорелся возле острова Русский во Владивостоке после взрыва в машинном отделении.
  • Находившиеся на борту двое мужчин и 13-летний подросток были доставлены на берег проходившим мимо судном.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Катер загорелся возле острова Русский во Владивостоке после взрыва в машинном отделении, людей доставило на берег проходившее мимо судно, сообщило ГУМЧС РФ по Приморью.
"Через некоторое время после того, как катер прошел пролив между островом Русский и островом Елены в сторону бухты Новик, в машинном отделении произошло два хлопка. Капитан судна включил систему экстренного пожаротушения, однако несмотря на это, дым начал усиливаться", – передает управление слова владельца судна.
В ведомстве также отметили, что по словам владельца судна, находившиеся на борту двое мужчин и 13-летний подросток надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег.
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