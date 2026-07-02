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Ямальские строители делают капремонт в восьми домах подшефной Владимировки - РИА Новости, 02.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:25 02.07.2026
Ямальские строители делают капремонт в восьми домах подшефной Владимировки

Ямальские строители проводят капремонт в восьми домах подшефной Владимировки

© Фото предоставлено департаментом строительства и жилищной политики ЯНАОЯмальские строители проводят капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах подшефной Владимировки в ДНР
Ямальские строители проводят капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах подшефной Владимировки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО
Ямальские строители проводят капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах подшефной Владимировки в ДНР
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САЛЕХАРД, 2 июл – РИА Новости. Ямальские строители проводят капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах подшефной Владимировки в ДНР, ремонт поможет обеспечить жильем порядка 565 семей, сообщает правительство Ямала.
"Восстановление жилья и социальной инфраструктуры является важнейшим направлением работы по нормализации жизни в подшефном регионе. Работа ведется с 2022 года в рамках комплексной программы помощи, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым… Все восемь домов планируется сдать уже к концу текущего года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, специалисты выполняют полный цикл работ: от демонтажа поврежденных конструкций до монтажа современных систем отопления, водоснабжения и водоотведения. В зданиях также устанавливают новые окна, укрепляют несущие конструкции и меняют кровлю. На данный момент практически завершены работы по устройству монолитного пояса, отмосток и скатной кровли. Главная задача для строителей – сдать качественное жилье в срок, чтобы обеспечить комфортные условия для 565 семей.
В правительстве Ямала уточняют, что за четыре года в Волновахском муниципальном округе ямальские строители отремонтировали и построили более 200 многоквартирных домов и 120 социальных объектов. В этом году в работе находятся 18 объектов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховДонецкая Народная Республика
 
 
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