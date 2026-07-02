Ямальские строители делают капремонт в восьми домах подшефной Владимировки

САЛЕХАРД, 2 июл – РИА Новости. Ямальские строители проводят капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах подшефной Владимировки в ДНР, ремонт поможет обеспечить жильем порядка 565 семей, сообщает правительство Ямала.

"Восстановление жилья и социальной инфраструктуры является важнейшим направлением работы по нормализации жизни в подшефном регионе. Работа ведется с 2022 года в рамках комплексной программы помощи, утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым… Все восемь домов планируется сдать уже к концу текущего года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, специалисты выполняют полный цикл работ: от демонтажа поврежденных конструкций до монтажа современных систем отопления, водоснабжения и водоотведения. В зданиях также устанавливают новые окна, укрепляют несущие конструкции и меняют кровлю. На данный момент практически завершены работы по устройству монолитного пояса, отмосток и скатной кровли. Главная задача для строителей – сдать качественное жилье в срок, чтобы обеспечить комфортные условия для 565 семей.