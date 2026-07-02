Ветерана СВО Александра Бугаева назначили замглавы Вилючинска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Вилючинска Олег Бондаренко назначил своим заместителем ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Александра Бугаева.
- В новой должности Бугаев будет заниматься вопросами участников СВО и их семей, а также работать над улучшением жизни в Вилючинске.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Глава Вилючинска Олег Бондаренко назначил своим заместителем ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Александра Бугаева.
"Подписал распоряжение о назначении на должность моего заместителя Александра Игоревича Бугаева. Александр Игоревич — ветеран боевых действий, герой СВО. В 2022 году ушел на фронт. Был демобилизован по ранению, награжден медалью "За отвагу"", — написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
После возвращения с фронта Бугаев стал участником кадрового проекта "Герои Камчатки". В новой должности он будет заниматься вопросами участников СВО и их семей, а также работать над улучшением жизни в Вилючинске. Глава города отметил, что рад назначению настоящего патриота, любящего Вилючинск и родной край.