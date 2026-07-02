Ветерана СВО Александра Бугаева назначили замглавы Вилючинска

После возвращения с фронта Бугаев стал участником кадрового проекта "Герои Камчатки". В новой должности он будет заниматься вопросами участников СВО и их семей, а также работать над улучшением жизни в Вилючинске. Глава города отметил, что рад назначению настоящего патриота, любящего Вилючинск и родной край.