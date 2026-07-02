Полпред в ПФО Игорь Комаров оценил уникальный вейк-парк в Пензе

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров во время посещения микрорайона Арбеково в Пензе

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров во время посещения микрорайона Арбеково в Пензе

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров во время посещения микрорайона Арбеково в Пензе

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров высоко оценил уникальный вейк-парк, созданный на базе пруда, очищенного в рамках проекта комплексного благоустройства при застройке микрорайона Арбеково в Пензе, сообщает правительство Пензенской области.

"Первым этапом благоустройства общественной территории на улице 65-летия Победы была расчистка пруда. Работы, которые велись в рамках национального проекта "Экология", завершили два года назад. Строительная группа "Рисан", ведущая застройку микрорайона, обустроила набережную пруда, создав двухуровневую прогулочную зону и площадку для занятий спортом, – самый большой в Поволжье вейк-парк", - рассказали в региональном правительстве.

Губернатор Олег Мельниченко в своем канале на платформе "Макс" уточнил, что проект комплексного благоустройства стал результатом государственно-частного партнерства. Два года назад силами региона был расчищен пруд, вывезено более 90 тысяч кубометров ила. После этого застройщик обустроил двухуровневую прогулочную зону, спортивные и детские площадки, пляж, плавучий фонтан и вейк-парк.

"Площадь акватории — 57 тысяч квадратных метров. Протяженность водных трасс — более километра, они соответствуют всем федеральным и международным стандартам. К нам приезжает тренироваться сборная России по вейкбордингу", - добавил Мельниченко.

Игорь Комаров посоветовал создать базовую команду Пензенской области по вейкбордингу, поскольку все условия для тренировок уже есть. Причем тренироваться можно круглый год.

"Очень понравилось. Действительно уникальное место", - высоко оценил объект полпред президента в ПФО.