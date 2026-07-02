Родственники пропавших в Венесуэле надеются найти близких живыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Родственники пропавших после землетрясений в Венесуэле продолжают разбирать завалы собственными силами, надеясь найти близких живыми.

По последним официальным данным, число погибших в результате землетрясений 24 июня достигло 2295, более 11,2 тысячи получили ранения.

С начала поисково-спасательной операции из-под завалов удалось извлечь живыми 6461 человека.

ЛА-ГУАЙРА, 2 июл - РИА Новости. Родственники пропавших после разрушительных землетрясений в Венесуэле спустя неделю после трагедии продолжают разбирать завалы собственными силами и надеются найти близких живыми, несмотря на то, что поисково-спасательная операция длится уже более 170 часов, передает корреспондент РИА Новости из наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра.

"Я ищу свою жену. Мы делаем все возможное, чтобы найти ее. Вера остается непоколебимой, что она жива, что она в сознании. Мы прорыли туннель длиной примерно 12 метров и уже добрались до нашей квартиры", - рассказал агентству житель жилого комплекса Residencias Caribe Давид Хосе Рондон Молейро.

По его словам, за семь дней добровольцы вручную расчистили значительную часть завалов. Прежде, чем удалось добраться до квартиры семьи, спасатели извлекли тела еще четырех человек – супружеской пары и двоих детей.

Рондон рассказал, что из-под обломков удалось достать некоторые вещи из квартиры, а после того? как в соцсетях получили распространение видеозаписи с места трагедии, к поискам подключились иностранные специалисты. Сейчас, по его словам, власти обещали направить тяжелую технику, включая телескопический кран, необходимый для подъема бетонных плит.

Во время поездки корреспондент РИА Новости убедился, что в районах Лос-Коралес, Карибе и Танагуарена поисковые работы продолжаются сразу на нескольких объектах. В некоторых зданиях спасательная операция уже завершена после того, как специалисты пришли к выводу об отсутствии признаков жизни под завалами, однако на других участках родственники продолжают разбирать руины вместе со спасателями.

Житель района Карибе Хесус Торрес уже неделю пытается добраться до своей племянницы, оставшейся под завалами дома OPPE27, построенного по государственной жилищной программе.

"Это очень тяжело. Техники нет, техникой являемся мы сами. Людей еще очень много нужно найти. Я никогда не потеряю надежду - живой или мертвой, но я ее достану", - сказал Торрес.

В нескольких сотнях метров от этого места родственники продолжают ждать новостей о четырех членах одной семьи - двух взрослых и двух детях. Они просят не сносить разрушенные здания, поскольку верят, что под завалами еще могут оставаться живые люди, а погибшие заслуживают того, чтобы их тела были извлечены и похоронены.

Возле мест проведения поисковых работ постоянно дежурят бригады врачей и машины скорой помощи, готовые немедленно принять найденных людей. Для жителей, оставшихся без жилья, власти организовали временные пункты размещения, где можно переночевать, получить питание и медицинскую помощь.