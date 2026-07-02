Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 155 военных и три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
- В Константиновке за сутки ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия.
- Поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных, включая до 80 - в Константиновке, а также три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
«
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.
По информации ведомства, в Константиновке за сутки противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18