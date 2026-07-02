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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 02.07.2026
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12:44 02.07.2026 (обновлено: 12:51 02.07.2026)
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МО: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли до 155 военных и три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
  • В Константиновке за сутки ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия.
  • Поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военных, включая до 80 - в Константиновке, а также три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
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"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.

Как уточнили в МО РФ, поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.
По информации ведомства, в Константиновке за сутки противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18
 
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