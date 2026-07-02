Туроператор рассказал, кто арендует самые дорогие яхты в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на аренду частных яхт в турецком Бодруме этим летом остается высоким.

Недельная аренда яхты начинается примерно от 7 тысяч евро, а стоимость наиболее роскошных яхт может достигать 100–200 тысяч евро.

Основными клиентами яхт премиум-класса являются туристы из стран Персидского залива, Азербайджана, РФ и Казахстана.

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Спрос на аренду частных яхт в турецком Бодруме этим летом остается высоким, при этом стоимость недельного отдыха на таких судах начинается примерно от 7 тысяч евро, основными клиентами яхт премиум-класса являются туристы из стран Персидского залива, Азербайджана, РФ и Казахстана, сообщил РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

По его словам, если раньше многие выбирали групповые морские экскурсии, то сейчас все больше гостей предпочитают индивидуальные прогулки на яхтах.

Недельная аренда яхты, как уточнил туроператор, начинается примерно от 7 тысяч евро, а стоимость наиболее роскошных яхт может достигать 100–200 тысяч евро. При этом самые дорогие моторные яхты найти уже непросто, так как спрос превышает предложение, отметил он.

"Основными клиентами яхт премиум-класса являются туристы из стран Персидского залива Азербайджана и Казахстана, тогда как более доступные суда чаще арендуют путешественники из европейских стран. Большой интерес к чартерным программам также проявляют туристы из США, Канады и Австралии", - сказал Беке.

Собеседник агентства отметил, что большинство морских прогулок проходит вдоль бухт Бодрума, однако популярностью пользуются и недельные маршруты с выходом к побережью Греции. При этом, по его словам, цены на аренду традиционных турецких парусных яхт — гулетов — по сравнению с предыдущим сезоном практически не изменились.