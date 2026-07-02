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Россияне летом могут улететь прямыми рейсами уже в 36 стран - РИА Новости, 02.07.2026
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:39 02.07.2026
Россияне летом могут улететь прямыми рейсами уже в 36 стран

Россиянам летом 2026 года доступны прямые рейсы в 36 стран мира

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года россиянам доступны прямые рейсы в 36 стран мира и в специальный административный район Китая Гонконг.
  • Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии — таких государств 27.
  • Прямые рейсы в Турцию доступны из 31 города России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам летом 2026 года доступны прямые рейсы в 36 стран мира, а также в специальный административный район Китая Гонконг, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе открытых данных о полетах.
Танзания, рейсы в которую из России открываются со 2 июля, станет седьмой африканской страной, куда россияне смогут долететь без пересадок. Также прямые перелеты доступны в Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы.
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Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии - таких государств 27, в том числе Таиланд, Китай и Вьетнам. Из европейских стран напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии.
Больше всего направлений для путешественников из России предлагает Китай - из разных городов РФ можно без пересадок добраться более чем до 25 пунктов назначения в Поднебесной.
Прямые рейсы в Турцию доступны из наибольшего количества городов России - авиакомпании организовали полеты на турецкие курорты из 31 аэропорта страны, в том числе из всех авиагаваней столицы.
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