Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2026 года россиянам доступны прямые рейсы в 36 стран мира и в специальный административный район Китая Гонконг.

Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии — таких государств 27.

Прямые рейсы в Турцию доступны из 31 города России.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам летом 2026 года доступны прямые рейсы в 36 стран мира, а также в специальный административный район Китая Гонконг, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе открытых данных о полетах.

Танзания , рейсы в которую из России открываются со 2 июля, станет седьмой африканской страной, куда россияне смогут долететь без пересадок. Также прямые перелеты доступны в Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопию и на Сейшелы.

Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии - таких государств 27, в том числе Таиланд, Китай и Вьетнам. Из европейских стран напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии.

Больше всего направлений для путешественников из России предлагает Китай - из разных городов РФ можно без пересадок добраться более чем до 25 пунктов назначения в Поднебесной.