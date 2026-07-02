Россияне летом могут улететь прямыми рейсами уже в 36 стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летом 2026 года россиянам доступны прямые рейсы в 36 стран мира и в специальный административный район Китая Гонконг.
- Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии — таких государств 27.
- Прямые рейсы в Турцию доступны из 31 города России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам летом 2026 года доступны прямые рейсы в 36 стран мира, а также в специальный административный район Китая Гонконг, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе открытых данных о полетах.
Больше всего стран с прямым авиасообщением с Россией находится в Азии - таких государств 27, в том числе Таиланд, Китай и Вьетнам. Из европейских стран напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии.
Больше всего направлений для путешественников из России предлагает Китай - из разных городов РФ можно без пересадок добраться более чем до 25 пунктов назначения в Поднебесной.
Прямые рейсы в Турцию доступны из наибольшего количества городов России - авиакомпании организовали полеты на турецкие курорты из 31 аэропорта страны, в том числе из всех авиагаваней столицы.