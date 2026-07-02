Российские аграрии рассматривают переход на газ вместо дизеля, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупные российские компании агропромышленного комплекса, такие как «Мираторг», «Черкизово» и ГК «Мелком», рассматривают возможность перехода с дизеля на газ.

«Мираторг» уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования.

По мнению эксперта, переход на газ может быть экономически привлекательным для крупных агрохолдингов, так как расходы на топливо составляют значительную часть себестоимости продукции, а газ обходится дешевле дизеля.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупные российские компании агропромышленного комплекса рассматривают возможность перехода с дизеля на газ, пишет газета " Крупные российские компании агропромышленного комплекса рассматривают возможность перехода с дизеля на газ, пишет газета " Ведомости ".

"Возможности перехода с дизеля на газ уже рассматривались для грузового автопарка " Мираторга ", "Черкизово" и ГК "Мелком", - говорится в материале.

Так, "Мираторг" уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования, указывает издание. В этом году началась тестовая эксплуатация техники на СПГ. Всего в автопарке компании более 5 тысяч грузовых автомобилей, не включая сельхозтехнику и легковой транспорт.

В "Черкизово" переход автопарка на работу в газодизельном режиме планировался в 2026 году, но пока приостановлен. По оценке компании, перевод одного грузовика в газодизельный режим обходится более чем в 1 миллион рублей, а полный переход на газ - от 3,5 миллиона рублей, пишет газета.

В группе компаний "Мелком", которая занимается в том числе зернопереработкой, льноводством и птицеводством, перевод грузового парка и парка сельхозтехники на газомоторное топливо тоже изучали. Но перспективы его применения видят только для новых машин, сообщил изданию член правления, заместитель генерального директора группы Валерий Бука.