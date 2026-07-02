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Российские аграрии рассматривают переход на газ вместо дизеля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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08:53 02.07.2026
Российские аграрии рассматривают переход на газ вместо дизеля, пишут СМИ

"Ведомости": российские аграрии рассматривают переход на газ вместо дизеля

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупные российские компании агропромышленного комплекса, такие как «Мираторг», «Черкизово» и ГК «Мелком», рассматривают возможность перехода с дизеля на газ.
  • «Мираторг» уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования.
  • По мнению эксперта, переход на газ может быть экономически привлекательным для крупных агрохолдингов, так как расходы на топливо составляют значительную часть себестоимости продукции, а газ обходится дешевле дизеля.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупные российские компании агропромышленного комплекса рассматривают возможность перехода с дизеля на газ, пишет газета "Ведомости".
"Возможности перехода с дизеля на газ уже рассматривались для грузового автопарка "Мираторга", "Черкизово" и ГК "Мелком", - говорится в материале.
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Так, "Мираторг" уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования, указывает издание. В этом году началась тестовая эксплуатация техники на СПГ. Всего в автопарке компании более 5 тысяч грузовых автомобилей, не включая сельхозтехнику и легковой транспорт.
В "Черкизово" переход автопарка на работу в газодизельном режиме планировался в 2026 году, но пока приостановлен. По оценке компании, перевод одного грузовика в газодизельный режим обходится более чем в 1 миллион рублей, а полный переход на газ - от 3,5 миллиона рублей, пишет газета.
В группе компаний "Мелком", которая занимается в том числе зернопереработкой, льноводством и птицеводством, перевод грузового парка и парка сельхозтехники на газомоторное топливо тоже изучали. Но перспективы его применения видят только для новых машин, сообщил изданию член правления, заместитель генерального директора группы Валерий Бука.
По мнению генерального директора Agro and Food Communications Ильи Березнюка, которое приводится в материале, для крупных агрохолдингов переход на газ может быть экономически привлекательным. По его оценке, расходы на топливо составляют от 15 до 25% себестоимости продукции растениеводства, а компримированный природный газ обходится сельхозпроизводителям в 2-2,5 раза дешевле дизеля. При интенсивной эксплуатации затраты на переоборудование техники, например трактора, могут окупиться менее чем за три года.
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