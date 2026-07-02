Синоптик рассказал о похолодании до плюс 18 в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями, ночью температура составит плюс 18 - плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер развернется на свежий северо-западный, по силе 3-8 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, и станет комфортнее, на максимальном термометре - не выше плюс 25 - плюс 28 градусов.