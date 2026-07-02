Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о похолодании до плюс 18 в Москве - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 02.07.2026
Синоптик рассказал о похолодании до плюс 18 в Москве

Тишковец: похолодание до плюс 18 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ночь на пятницу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями, температура составит плюс 18 — плюс 21 градус.
  • Днем постепенно распогодится, жара спадет, температура не выше плюс 25 — плюс 28 градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями, ночью температура составит плюс 18 - плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на пятницу (в Москве - ред.) пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, на минимальном термометре будет плюс 18 - плюс 21 градус. Днем постепенно распогодится, по югу Подмосковья - в зоне атмосферного фронта - сохранится вероятность ливней и гроз", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер развернется на свежий северо-западный, по силе 3-8 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, и станет комфортнее, на максимальном термометре - не выше плюс 25 - плюс 28 градусов.
Девушка отдыхает в теплую погоду в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Вчера, 08:38
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала