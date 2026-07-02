Синоптик рассказал о похолодании до плюс 18 в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в ночь на пятницу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями, температура составит плюс 18 — плюс 21 градус.
- Днем постепенно распогодится, жара спадет, температура не выше плюс 25 — плюс 28 градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в пятницу после прохождения холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями, ночью температура составит плюс 18 - плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на пятницу (в Москве - ред.) пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, на минимальном термометре будет плюс 18 - плюс 21 градус. Днем постепенно распогодится, по югу Подмосковья - в зоне атмосферного фронта - сохранится вероятность ливней и гроз", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер развернется на свежий северо-западный, по силе 3-8 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, и станет комфортнее, на максимальном термометре - не выше плюс 25 - плюс 28 градусов.
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