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Меншик проиграл 146-й ракетке мира Димитрову во втором круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
23:35 02.07.2026
Меншик проиграл 146-й ракетке мира Димитрову во втором круге Уимблдона

Чешский теннисист Меншик проиграл болгарину Димитрову во втором круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЦентральный корт Уимблдонского турнира под крышей
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешский теннисист Якуб Меншик проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга Уимблдонского турнира со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 3:6.
  • Американец Фрэнсис Тиафо обыграл британца Яна Чоински со счетом 4:6, 6:2, 7:5, 6:2.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась поражением посеянного под 15-м номером Меншика со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут.
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Wimbledon ATP
02 июля 2026 • начало в 19:40
Завершен
Якуб Меншик
1 : 36:76:45:73:6
Григор Димитров
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге полуфиналист Уимблдона-2014 Димитров, который занимает 146-е место в мировом рейтинге, сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
В другом матче посеянный под 17-м номером американец Фрэнсис Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 7:5, 6:2 обыграл британца Яна Чоински.
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