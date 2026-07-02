Востребованность телемедицины в Подмосковье выросла почти в 2 раза

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Подмосковье с начала года проведено более 2,5 миллиона телемедицинских консультаций — почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

"Телемедицина в Подмосковье — это востребованный формат получения медицинской помощи. Только с начала года проведено более 2,5 миллиона консультаций — почти вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня продлить рецепт, закрыть больничный, разобрать результаты анализов можно, не посещая поликлинику. Это экономит время пациентов, а значит — повышает доступность медицины", — привели слова Болатаевой в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В ходе онлайн-приема врач может объяснить результаты диспансеризации и анализов, продлить льготный рецепт, закрыть больничный лист или скорректировать лечение.