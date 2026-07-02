В России приземлился первый прямой рейс из Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Внуково приземлился первый прямой рейс из Танзании.

Полеты между странами будут выполняться три раза в неделю.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Во Внуково приземлился первый прямой рейс из Танзании, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло, самолет сел в 08:58.

Рейсы между двумя странами выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Воздушные суда Boeing 787 Dremliner будут совершать полеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.