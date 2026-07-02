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В России приземлился первый прямой рейс из Танзании - РИА Новости, 02.07.2026
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09:15 02.07.2026 (обновлено: 11:03 02.07.2026)
В России приземлился первый прямой рейс из Танзании

Во Внуково приземлился первый прямой рейс из Танзании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Внуково приземлился первый прямой рейс из Танзании.
  • Полеты между странами будут выполняться три раза в неделю.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Во Внуково приземлился первый прямой рейс из Танзании, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным онлайн-табло, самолет сел в 08:58.
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Рейсы между двумя странами выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Воздушные суда Boeing 787 Dremliner будут совершать полеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
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