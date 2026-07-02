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В Пулково задержали гражданина Турции за контрабанду ампул с тестостероном - РИА Новости, 02.07.2026
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13:21 02.07.2026 (обновлено: 13:31 02.07.2026)

В Пулково задержали гражданина Турции за контрабанду ампул с тестостероном

© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеСотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые ампулы с тестостероном
Сотрудники таможни в петербургском аэропорту Пулково обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые ампулы с тестостероном - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
Сотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые ампулы с тестостероном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В багаже гражданина Турции в аэропорту "Пулково" обнаружили 36 ампул и 4 флакона с тестостероном.
  • Мужчина не предъявил рецепты, подтверждающие назначение препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.
  • Возбуждено уголовное дело, гражданина Турции заключили под стражу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые десятки ампул с тестостероном, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"Сотрудники таможенного поста аэропорта "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турецкой Республики незаконно перемещаемые 36 ампул и 4 флакона с тестостероном", - говорится в сообщении.
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Шестидесятилетнего иностранца, прилетевшего из Стамбула, остановили при прохождении "зеленого" коридора для выборочного контроля. В его чемодане оказались медицинские препараты, в состав которых, согласно аннотациям, входит тестостерон.
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"Экспертиза подтвердила, что перемещаемые иностранцем ампулы и флаконы содержат тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат, включенные в список сильнодействующих веществ и ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Рецепты о назначении данных медикаментов мужчина в ходе таможенного контроля не предъявил", - отмечается в сообщении.
При этом пассажир пояснил, что это его "витамины для спорта".
По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, могут ввозиться в Россию физическими лицами для личного использования с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации и при наличии документов, подтверждающих назначение этих препаратов.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения под стражу до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Гражданин Турции заключен под стражу.
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