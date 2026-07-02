В Пулково задержали гражданина Турции за контрабанду ампул с тестостероном

Сотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые ампулы с тестостероном

Сотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые ампулы с тестостероном

Краткий пересказ от РИА ИИ В багаже гражданина Турции в аэропорту "Пулково" обнаружили 36 ампул и 4 флакона с тестостероном.

Мужчина не предъявил рецепты, подтверждающие назначение препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

Возбуждено уголовное дело, гражданина Турции заключили под стражу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники таможни в петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили в багаже гражданина Турции незаконно перевозимые десятки ампул с тестостероном, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Сотрудники таможенного поста аэропорта " Пулково " обнаружили в багаже гражданина Турецкой Республики незаконно перемещаемые 36 ампул и 4 флакона с тестостероном", - говорится в сообщении.

Шестидесятилетнего иностранца, прилетевшего из Стамбула , остановили при прохождении "зеленого" коридора для выборочного контроля. В его чемодане оказались медицинские препараты, в состав которых, согласно аннотациям, входит тестостерон.

« "Экспертиза подтвердила, что перемещаемые иностранцем ампулы и флаконы содержат тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат, включенные в список сильнодействующих веществ и ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Рецепты о назначении данных медикаментов мужчина в ходе таможенного контроля не предъявил", - отмечается в сообщении.

При этом пассажир пояснил, что это его "витамины для спорта".

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, могут ввозиться в Россию физическими лицами для личного использования с обязательным заполнением пассажирской таможенной декларации и при наличии документов, подтверждающих назначение этих препаратов.