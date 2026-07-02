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СК начал проверку после обрушения автомоста в Красноярском крае - РИА Новости, 02.07.2026
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07:30 02.07.2026 (обновлено: 12:48 02.07.2026)
СК начал проверку после обрушения автомоста в Красноярском крае

СК начал проверку после обрушения автомоста на Таймыре в Красноярском крае

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAXОбрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае
Обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первого июля 2026 года произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес в пределах села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.
  • Пострадавших нет, так как в момент обрушения на мосту не было автомобилей и людей.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Автомобильный мост через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае полностью обрушился, следственные органы начали процессуальную проверку, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Первого июля 2026 года в пределах села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес… Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в момент обрушения автомобилей и людей на мосту не было, пострадавших нет.
В ГУМЧС по региону добавили, что автодорога является технологической и ведет от сельского поселения Хатанга до склада ГСМ АО "КрасАвиа".
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