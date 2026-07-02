СК начал проверку после обрушения автомоста в Красноярском крае

"Первого июля 2026 года в пределах села Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес… Следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в момент обрушения автомобилей и людей на мосту не было, пострадавших нет.