Умер Алексей Старовойтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер.
- Он умер на 47-м году жизни.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался на 47-м году жизни, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что Старовойтов внес огромный личный вклад в становление современного российского федерализма и местного самоуправления, будучи автором десятков федеральных законов в этой сфере.
"Невозможно переоценить его роль в формировании законодательства Москвы последних 15 лет. На всех постах, которые занимал Алексей Вячеславович, его отличали высочайший профессионализм, ответственность, трудолюбие, отзывчивость и интеллигентность", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что деловые и человеческие качества Старовойтова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти города Москвы и юридическом сообществе.
"Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечается в сообщении.
Алексей Вячеславович Старовойтов родился 11 июля 1979 года. Он окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности "юриспруденция", работал в правовых институтах и федеральных органах власти. С 2010 года трудился в аппарате мэра и правительства Москвы.