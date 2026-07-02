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Умер Алексей Старовойтов - РИА Новости, 02.07.2026
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13:16 02.07.2026 (обновлено: 17:15 02.07.2026)
Умер Алексей Старовойтов

Умер замруководитель аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов

© Фото : пресс-служба Московской городской ДумыПервый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба Московской городской Думы
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер.
  • Он умер на 47-м году жизни.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался на 47-м году жизни, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июня 2026 года на 47-м году жизни скончался Алексей Вячеславович Старовойтов — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, наш коллега", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Старовойтов внес огромный личный вклад в становление современного российского федерализма и местного самоуправления, будучи автором десятков федеральных законов в этой сфере.
"Невозможно переоценить его роль в формировании законодательства Москвы последних 15 лет. На всех постах, которые занимал Алексей Вячеславович, его отличали высочайший профессионализм, ответственность, трудолюбие, отзывчивость и интеллигентность", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что деловые и человеческие качества Старовойтова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти города Москвы и юридическом сообществе.
"Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечается в сообщении.
Алексей Вячеславович Старовойтов родился 11 июля 1979 года. Он окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности "юриспруденция", работал в правовых институтах и федеральных органах власти. С 2010 года трудился в аппарате мэра и правительства Москвы.
 
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