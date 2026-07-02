Умер Алексей Старовойтов

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер.

Он умер на 47-м году жизни.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался на 47-м году жизни, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июня 2026 года на 47-м году жизни скончался Алексей Вячеславович Старовойтов — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы , наш коллега", — говорится в сообщении

Отмечается, что Старовойтов внес огромный личный вклад в становление современного российского федерализма и местного самоуправления, будучи автором десятков федеральных законов в этой сфере.

"Невозможно переоценить его роль в формировании законодательства Москвы последних 15 лет. На всех постах, которые занимал Алексей Вячеславович, его отличали высочайший профессионализм, ответственность, трудолюбие, отзывчивость и интеллигентность", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что деловые и человеческие качества Старовойтова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти города Москвы и юридическом сообществе.

"Добрая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечается в сообщении.