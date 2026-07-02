Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова похоронят на Троекуровском кладбище.
- Он умер 30 июня на 47-м году жизни.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался 30 июня на 47-м году жизни.
«
"Алексея Вячеславовича похоронят завтра на Троекуровском", - сказал собеседник агентства.