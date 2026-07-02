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Алексея Старовойтова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.07.2026
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15:36 02.07.2026
Алексея Старовойтова похоронят на Троекуровском кладбище

Алексея Старовойтова похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище

© Фото : пресс-служба Московской городской ДумыПервый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба Московской городской Думы
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова похоронят на Троекуровском кладбище.
  • Он умер 30 июня на 47-м году жизни.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался 30 июня на 47-м году жизни.
«
"Алексея Вячеславовича похоронят завтра на Троекуровском", - сказал собеседник агентства.
 
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