Серена Уильямс планирует сыграть в паре с сестрой на Уимблдоне

Уильямс во вторник уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. После матча американка сообщила, что подвернула колено во время первого сета.

Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.