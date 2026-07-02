Серена Уильямс планирует сыграть в паре с сестрой на Уимблдоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс планирует сыграть в паре со старшей сестрой Винус Уильямс на Уимблдонском турнире, несмотря на травму колена.
- Она уступила Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 и сообщила, что подвернула колено во время первого сета.
- Серена Уильямс получила wild card для выступления в одиночном разряде Уимблдона и в июне вернулась на корт после четырехлетнего перерыва.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс планирует сыграть в паре со старшей сестрой Винус Уильямс на Уимблдонском турнире, несмотря на травму колена, сообщает The Tennis Letter.
Уильямс во вторник уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. После матча американка сообщила, что подвернула колено во время первого сета.
Несмотря на травму, Серена Уильямс по-прежнему планирует выступить в парном разряде. Об этом сообщил бывший американский теннисист Энди Роддик в эфире ESPN.
Серена Уильямс, которой в сентябре исполнится 45 лет, получила wild card для выступления в одиночном разряде Уимблдона. В июне американка вернулась на корт после четырехлетнего перерыва и сыграла в паре с канадкой Викторией Мбоко на турнире категории WTA 500 в Лондоне, дойдя до второго круга, но завершив участие из-за травмы канадки.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
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